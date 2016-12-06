Эксперт: США создали Украине "транзитную ловушку" в транспортировке российского газа

Заявления американского посла на Украине Мари Йованович о потере Украиной 3% ВВП после запуска второй ветки "Северного потока" противоречат реальной политики США. Такое мнение высказал замдиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Посол США на Украине Мари Йованович заявила, что с вводом в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток" Украина потеряет до 3% ВВП. Она сообщила, что новый газопровод сократит объемы транзита газа на территории Украины. Также, по ее словам, США надеются на украинскую энергореформу и изменения в компании-операторе "Нафтогаз". Эти факторы, по словам Йованович, должны привести к появлению "открытого рынка газа как для внутренних, так и для внешних инвесторов". Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



По мнению замдиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, нынешняя политика США направлена на противодействие российскому топливу в Европе, у Украины все же есть шансы сохранить свой статус транзитера газа из России в Европу после 2019 года, но она должна вести себя как надежный партнер и посредник, а также в в Европе должен сохраниться спрос на российский газ.



Эксперт отмечает, что ГТС Украины приносит хорошие деньги и будет приносить порядка 2 миллиардов долларов до конца 2019-го, пока не истекут договоренности.



По мнению специалистов, если Киев все же изменит политику взаимоотношений с Россией, сохранить хотя бы частично позиции страны-транзитера будут все шансы.