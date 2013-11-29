США по-прежнему не видят причин повышать готовность своих ядерных сил

Энтони Блинкен рассказал о позиции Госдепа США

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США по-прежнему не видят причин повышать готовность собственных ядерных сил, несмотря на недавние заявления стран коллективного Запада о том, что Кремль готовится к потенциальной возможности применения своих атомных боевых зарядов на специальной военной операции.

Мы в настоящее время не видим оснований для того, чтобы менять расстановку собственных ядерных сил. Однако мы будем следить за этим очень тщательно. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США добавили, что могут говорить только за свою страну, а не оглашать французскую позицию или любой другой страны.

Фото и видео: YouTube/ U.S. Department of State

