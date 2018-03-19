США: В Остине штат Техас прогремел второй за неделю взрыв

В сети появилось видео с места происшествия, в котором от взрыва пострадали два молодых мужчины.

Вечером 18 марта на юго-западе Остина (штат Техас США) прогремел взрыв. В результате ЧП пострадали 2 молодых мужчины. Им в срочном порядке была оказана медицинская помощь. Их жизням на данный момент ничего не угрожает, но состояние их оценивается как тяжелое. Место происшествия оцеплено. Власти города призвали жителей избегать посещение данного района города.

Нынешний взрыв в Остине второй за неделю. 12 марта прогремело сразу два взрыва. В тот день один человек погиб и два человека получили ранения. Полиция ищет злоумышленников и назначило награду 50 тысяч долларов за информацию о преступнике.

Видео: YouTube/The Alex Jones Channel, CBSDFW