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СПбГУ отстранил от работы подозреваемого в телефонном мошенничестве преподавателя
Сегодня, 9:23
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СПбГУ отстранил от работы подозреваемого в телефонном мошенничестве преподавателя

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Преподаватель был отстранен на время расследования уголовного дела.

СПбГУ временно отстранил от работы преподавателя, которого задержали по подозрению в телефонном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Преподаватель был отстранен на время расследования уголовного дела. В СПбГУ подчеркнули, что оказывают содействие сотрудникам правоохранительных органов.

По имеющимся к настоящему моменту сведениям возбуждение уголовного дела не связано с работой данного лица в университете.

Ранее житель Ленобласти лишился 3,8 млн рублей при попытке заработать на инвестициях.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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