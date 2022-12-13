СПбГУ отстранил от работы подозреваемого в телефонном мошенничестве преподавателя

Преподаватель был отстранен на время расследования уголовного дела.

СПбГУ временно отстранил от работы преподавателя, которого задержали по подозрению в телефонном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Преподаватель был отстранен на время расследования уголовного дела. В СПбГУ подчеркнули, что оказывают содействие сотрудникам правоохранительных органов.



По имеющимся к настоящему моменту сведениям возбуждение уголовного дела не связано с работой данного лица в университете.

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Фото: Piter.tv