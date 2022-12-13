  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Ленобласти лишился 3,8 млн рублей при попытке заработать на инвестициях
Сегодня, 8:32
146
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Житель Ленобласти лишился 3,8 млн рублей при попытке заработать на инвестициях

0 0

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Пожилой житель Ленинградской области лишился почти 4 млн рублей в попытке увеличить свои денежные сбережения. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 85-летнего жителя Гатчинского района, в сентябре 2022 года он зарегистрировался на сайте брокерской компании, где в период с сентября 2022 по март 2023, участвуя в торгах с целью увеличения вложенных денежных средств, действуя по указанию неизвестных, перевел 3 794 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее у жительницы Выборга мошенники украли более 4 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, пенсионер
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии