Житель Ленобласти лишился 3,8 млн рублей при попытке заработать на инвестициях

Пожилой житель Ленинградской области лишился почти 4 млн рублей в попытке увеличить свои денежные сбережения. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам 85-летнего жителя Гатчинского района, в сентябре 2022 года он зарегистрировался на сайте брокерской компании, где в период с сентября 2022 по март 2023, участвуя в торгах с целью увеличения вложенных денежных средств, действуя по указанию неизвестных, перевел 3 794 000 рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Ранее у жительницы Выборга мошенники украли более 4 млн рублей.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все