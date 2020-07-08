СПЧ будет требовать у МВД и Минздрава статистику по домашнему насилию

Из-за отсутствия аналитики правозащитники не могут оценить ситуацию в полной мере.

Совет по правам человека при президенте России затребует у Минздрава и МВД статистику по домашнему насилию. Об этом рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев в интервью газете "Коммерсантъ".

Также Фадеев рассказал, что 8 июля совет опубликует доклад "Уроки пандемии" с анализом действий федерального правительства и региональных властей. В разделе, посвящённом семейно-бытовому насилию, что полиция фиксирует снижение количества обращений на 9%. Фадеев же утверждает, что число инцидентов насилия в российских семьях выросло в 2,5 раза.

Статистики нет никакой. И это один из важнейших уроков эпидемии. Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека при президенте РФ

По его словам, из-за отсутствия аналитики правозащитники не могут оценить ситуацию в полной мере, поэтому не могут принять адекватные меры.

Также СПЧ планирует обратится за статистикой к НКО, которые занимаются проблемой семейно-бытового насилия в России. Фадеев считает, что у них может быть более полная картина и понимание ситуации.

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