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СМИ: власти Москвы обсуждают введение жесткого карантина

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Его введут, если число заболевших коронавирусом будет критичным.

Власти Москвы обсуждают введение жесткого карантина. Об этом пишут "Открытые медиа" со ссылкой на источники в мэрии.

Полный карантин, по их информации, введут, если число заболевших коронавирусом будет критичным. Какое количество инфицированных должно быть для критической отметки — не уточняется.

Известно, что карантин введут, если критическая отметка будет достигнута к пятнице, 20 марта. Мэрия прорабатывает вариант ограничение работы ТЦ, баров, кафе и ресторанов, а также въезда в город. В случае карантина важные городские предприятия перейдут на режим работы из дома.

Ранее сбежавших из инфекционной больницы россиян вернули обратно.

Теги: карантин, коронавирус, москва, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 12:13

Какой карантин-в аптеках масок медицинских нет ни в одном городе России. Элементарных средств защиты.

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