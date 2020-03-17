СМИ: власти Москвы обсуждают введение жесткого карантина

Власти Москвы обсуждают введение жесткого карантина. Об этом пишут "Открытые медиа" со ссылкой на источники в мэрии.
Полный карантин, по их информации, введут, если число заболевших коронавирусом будет критичным. Какое количество инфицированных должно быть для критической отметки — не уточняется.
Известно, что карантин введут, если критическая отметка будет достигнута к пятнице, 20 марта. Мэрия прорабатывает вариант ограничение работы ТЦ, баров, кафе и ресторанов, а также въезда в город. В случае карантина важные городские предприятия перейдут на режим работы из дома.
Ранее сбежавших из инфекционной больницы россиян вернули обратно.
Обсуждение ( 0 )
Какой карантин-в аптеках масок медицинских нет ни в одном городе России. Элементарных средств защиты.