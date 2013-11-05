СМИ: в Москве найден мертвым участник шоу "Минута славы"

Певцу было 39 лет.

В российской столице найден мертвым полуфиналист шоу "Минута славы", вьетнамский певец Нгуен Ван Хынг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинской службе.

По данным собеседника агентства, мужчину обнаружили без признаков жизни в квартире на Арбате. Ему было 39 лет. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле музыканта обнаружено не было.

Других подробностей по поводу произошедшего не сообщается.

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Фото: Youtube/Ivan Nguyen