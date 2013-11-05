  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СМИ: в Москве найден мертвым участник шоу "Минута славы"
Сегодня, 14:52
57
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

СМИ: в Москве найден мертвым участник шоу "Минута славы"

0 0

Певцу было 39 лет.

В российской столице найден мертвым полуфиналист шоу "Минута славы", вьетнамский певец Нгуен Ван Хынг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинской службе.

По данным собеседника агентства, мужчину обнаружили без признаков жизни в квартире на Арбате. Ему было 39 лет. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле музыканта обнаружено не было.

Других подробностей по поводу произошедшего не сообщается.

Ранее депутата Верховной Рады нашли мертвым в такси.

Фото: Youtube/Ivan Nguyen

Теги: минута славы, нгуен ван хынг
Категории: Новости России, Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии