СМИ: в 2022 году доля онлайн-ипотеки может вырасти до 90%

В 2021 году данный вид кредитования бьет все рекорды.

В России доля онлайн-выдачи ипотеки растет. Отмечается, что это позволяет отказаться от очных визитов в банк. Все документы подписываются электронной подписью, а для идентификации и решения некоторых других вопросов к заемщику может подъехать курье, с менеджером связаться можно по видеосвязи. Об этом пишет "Коммерсант".

Как сообщают аналитики, в 2021 году онлайн-ипотека бьет все рекорды. Согласно оценке ВТБ, по итогам 11 месяцев было выдано ипотечных кредито более чем на 5 трлн рублей. В настоящее время доля отдельныхэтапов сделки составляет 60-65%. Речь идет про онлайн-заявки и электронную регистрацию сделок. Предполагается, что в 2022 года востребованность онлайн-ипотеки может вырасти до 90%.

Любой стандартизированный, оцифрованный процесс дает минимум 10-15 процентов экономии, иногда экономия может достигать и 20 процентов. Ирина Одинаева, старший управляющий директор департамента "Стратегия и консалтинг" по работе с банками компании Accenture в России

При этом отмечается, что цифровая ипотека выгодна для самих банков прежде всего. Таким образом повышается конкурентоспособность.

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