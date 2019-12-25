Геннадий Виноградов стал фигурантом уголовного дела за преступление, совершенное в 2003 году.

СМИ: свердловского депутата подозревают в убийстве. По информации от местных журналистов из издания ura.news, предполагаемым преступником может быть представитель Артемовского городского округа от политической партии "Единая Россия" Геннадий Виноградов.

Депутата из Артемовского Геннадия Виноградова с сыном доставили в СИЗО по подозрению в убийстве. источник ura.news

В СМИ уточнили, что в настоящий момент он задержан вместе с 40-летним сыном. Фигурантам предъявлено обвинение по статье за убийство. В ближайшие два месяца они будут находиться под стражей. Такую меру пресечения выбрал Березовский суд. . Авторы публикации полагают, что речь идет о преступлении, произошедшем в 2003 году. Расследование велось на протяжении 18 лет. В пресс-службе ФСБ не прокомментировали информацию. В СК РФ уточнили, что подробности случившегося будут оглашены общественности позже. Членство политика в партии приостановлено до вынесения вердикта по уголовному делу.

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Фото: Telegram/Mash