СМИ сообщают о задержании госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова

Магомед-Султан Магомедов может стать подозреваемым по уголовному делу о незаконной приватизации.

Российские силовые структуры задержали государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и ряд близких к нему людей. Соответствующее заявление сделали сотрудники надзорного ведомства по региону местным журналистам. Ранее в социальных сетях появились данные о том, что на территории республики проводятся обыски по местам жительства подозреваемого в рамках уголовного дела. Эксперты уточнили, что оперативные мероприятия прошли в связи с расследованием о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукта". В частности, специалисты проверили четырехэтажый особняк. Здание находится на 1-м проезде Гоголя в Махачкале. Оно может принадлежать госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову. Также обыски Обыски состоялись в рабочем кабинете чиновника, находящемся в здании администрации главы и правительства Дагестана. В мэрии Махачкалы уточнили, что в среду, 25 июня, также прошли обыски в двух управлениях городской администрации.

СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества за взятки.

Фото: Telegram / Магомед-Султан Магомедов