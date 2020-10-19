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СМИ показали колонну полицейских, которые охраняют Навального в Германии

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Власти опасаются нового отравления или нападения на политика.

Американский телеканал CBS  показали колонну полицейских, которые охраняют Алексея Навального в Германии.

На кадрах видно, как политик прогуливается возле Бранденбургских ворот в Берлине вместе со своей женой Юлией. За ними следует колонна полицейских, состоящая примерно из девяти человек.

Объясняется, что Навального охраняют немецкие власти, так как опасаются нового отравления или нападения на политика.

Ранее мы писали, что Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент.

Видео: CBS News

Теги: германия, навальный, полиция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 10:22

  • Десять мало , надо роту, да ещё в защитных костюмах, а то Путин как плюхнет из бочки новичком.

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Аноним
Сегодня 10:25

Деньги Германии на Охрану, неправильного человека, это Деньги на ветер. В России он (А.Навльный) никому не нужен. И пусть там же кормиться пустыми разговорами.

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Аноним
Сегодня 10:19

вот пусть в германии он и гуляет..чего ему делать в россии?

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Аноним
Сегодня 10:17

Кому он задался 

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