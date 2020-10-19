СМИ показали колонну полицейских, которые охраняют Навального в Германии

Власти опасаются нового отравления или нападения на политика.

Американский телеканал CBS показали колонну полицейских, которые охраняют Алексея Навального в Германии.

На кадрах видно, как политик прогуливается возле Бранденбургских ворот в Берлине вместе со своей женой Юлией. За ними следует колонна полицейских, состоящая примерно из девяти человек.

Объясняется, что Навального охраняют немецкие власти, так как опасаются нового отравления или нападения на политика.

Ранее мы писали, что Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент.

Видео: CBS News