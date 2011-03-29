СМИ: депутата Заксобрания Новосибирской области заподозрили в мошенничестве

По предварительным данным, он трудоустроил человека на должность своего помощника и получал его зарплату.

В отношении депутата Законодательного собрания Новосибирской области Глеба Поповцева возбудили уголовное дело. Он подозревается в мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, который знаком с ходом следствия.

Собеседник агентства уточнил, Поповцев фиктивно трудоустроил человека на должность своего помощника и получал его зарплату. Следователи считают, что своими действиями депутат нанес ущерб на сумму порядка 500 тысяч рублей.

Другой источник ТАСС добавил, что в настоящее время Поповцев задержан. Мера пресечения будет избрана позже. Уголовное дело возбудили по статье Уголовного кодекса России о мошенничестве, совершенном лицом с использованием служебного положения.

В следственном управлении СК России пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее в Петербурге 90-летняя пенсионерка получала пенсию фальшивыми купюрами.

Фото: ВК/Глеб Поповцев