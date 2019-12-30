СМИ: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

Генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января.

Государственный секретарь США Майк Помпео несколько месяцев назад предложил Трампу убить иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что изначально ни Трамп, ни чиновники Минобороны США не поддержали операцию. Ситуация изменилась 27 декабря, когда военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу. В результате погиб один американский контрактник.

По данным источников, 29 декабря Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли встретились с Трампом во Флориде, где предложили возможные ответы на "агрессию Ирана", в том числе вариант убийства Сулеймани.

После этого Трамп поручил своим советникам начать разработку авиаудара. Этим занимались консультант по нацбезопасности Роберт О"Брайен, Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. Планы обсуждались по защищенным каналам, поэтому другие сотрудники Белого дома о них не знали.

Командующий спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января. Вместе с ним погибли еще десять человек. Трамп назвал погибшего военнослужащего "террористом номер один в мире" и отметил, что ликвидация Сулеймани поможет предотвратить, а не начать войну. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Касема Сулеймани.

Видео: YouTube / NowThis News, CNN, Bloomberg Politics, U.S. Department of State