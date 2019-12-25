Лавров и Шойгу могут отказаться от мандатов депутатов Госдумы

Сейчас в "Единой России" проводятся консультации по этому поводу.

В партии "Единая России" проводятся консультации на тему возможного отказа министров иностранных дел и обороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу от мандатов депутатов Государственной Думы. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заместителя секретаря генерального совета объединения Сергея Перминова.

Напомним, что в списках на думские выборы от "Единой России" числились уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, глава Минобороны Сергей Шойгу, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, глава МИД Сергей Лавров и сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева.

Согласно данным ЦИК России на 11 часов 23 минуты по московскому времени, по результатам обработки почти 90 процентов итоговых протоколов, партия "Единая Россия" набирает 49,72% голосов, КПРФ - 19,59%, ЛДПР - 7,51%, Справедливая Россия – За правду - 7,36%, Новые люди - 5,31% голосов.

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Фото: duma.gov.ru