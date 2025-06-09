СК завел дело по факту атаки украинского БПЛА на частный дом под Курском

Дрон ВСУ ранил местного жителя и повредил автомобили и сельскохозяйственную технику.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту ранения местного жителя из деревни Кекино в Курской области. Соответствующее заявление в видеообращении сделала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. В надзорном ведомстве заметили, что мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника на территорию частного дома 19 мая.

Украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат самолетного типа, совершили прицельную атаку на территорию частного домовладения в деревне Кекино Глушковского района Курской области. Вследствие этого пострадал мужчина... Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Россиянин рассказал следователям о том, что ремонтировал свою машину, когда БПЛА противника ударил по стоявшему рядом автомобилю. От взрыва мужчина получил ранения спины и уха. В результате одно транспортное средство было полностью уничтожено, а вторая машина оказалась сильно поврежден. Также повреждения получил трактор. Проведен осмотр места преступления. Был назначены судебные экспертизы для оценки причиненного материального ущерба.

Тело десятиклассницы нашли в Финском заливе спустя три месяца поисков.

Фото и видео: Следственный комитет России