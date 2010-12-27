СК нашел приезжих убийц петербурженки спустя девять лет

Расследованию помог мониторинг соцсетей.

Петербургский Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве девятилетней давности в рамках раскрытия преступлений "прошлых лет". Об этом сообщила пресс-служба структуры.

В августе 2010 года в багажнике припаркованного у одного из домов по проспекту Ветеранов обнаружили тело 40-летней женщины с колото-резаными ранами на шее. Следствие установило, что в тот же день с банковской карты убитой были сняты деньги, а камера зафиксировала неизвестного мужчину, который и стоял у банкомата с чужой карточкой.

Работы по поиску преступников шла в течение 9 лет, мониторились соцсети, давшие в один момент фотографии мужчины из Ростовской области, который был похож по одежде и чертам лица на предполагаемого убийцу. В марте этого года следователи и полицейские задержали 33- и 32-летнего мужчин из Ростовской области. Им предъявили обвинение в угоне автомобиля, похищении человека, разбое и убийстве. Отпечатки рук одного из обвиненных нашли в указанном автомобиле.

Следствие считает, что 25 августа 9 лет назад мужчины напали на эту женщину, затащив ее в служебный автомобиль, украли ценные вещи и задушили. Удары ножом в шею были сделаны напоследок, после чего потерпевшую оттащили в багажник. Убийцы скрылись, а женщина скончалась в автомобиле от ранений.

Уголовное дело направлено в прокуратуру.

Ранее житель Ленобласти изуродовал лицо своему товарищу во время застолья.

Фото: Piter.TV