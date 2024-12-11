СК возбудил уголовное дело после смерти четырех человек в Калужской области

Изымаются вещественные доказательства, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело после смерти четырех человек в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в деревне Усохи. По данным ведомства, следователи обнаружили тела четырех мужчин с огнестрельными ранениями. Глава области Владислав Шапша сообщил, что ранее судимый местный житель производил незаконную вырубку деревьев. Отмечается, что злоумышленник захватил в заложники лесничих, убил трех из них, а потом себя. Остальные заложники были освобождены.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Изымаются вещественные доказательства, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.tv