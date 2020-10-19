СК возбудил дело на полицейского после убийства трех человек в Нижегородской области

В действиях Монахова усмотрели попытку покушения на нескольких лиц.

Следственный комитет России возбудил дело на инспектора по делам несовершеннолетних после убийства трех человек 19-летним гражданином в Нижегородской области. В ведомстве подчеркнули, что полицейская полтора года назад не увидела угрозы для окружающих в поведении молодого человека.

Уголовное дело возбуждено по статье "злоупотребление должностными полномочиями".

Отмечается, что ещё в 2019 году Дмитрия Монахова подозревали в противоправных действиях. По нему проводили проверку о попытке массового убийства. В СК считают, что в действиях Монахова усматривались признаки преступления, уголовного дела инспектор не возбудила.

Приняла незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события какого-либо преступления. цитата из сообщения пресс-службы СК

В действиях Монахова усмотрели попытку покушения на нескольких лиц.

Ранее в Следственном Комитете назвали убийство рэпера Картрайта заранее спланированным его женой.

Видео: СК