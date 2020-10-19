СК возбудил дело на полицейского после убийства трех человек в Нижегородской области

Следственный комитет России возбудил дело на инспектора по делам несовершеннолетних после убийства трех человек 19-летним гражданином в Нижегородской области. В ведомстве подчеркнули, что полицейская полтора года назад не увидела угрозы для окружающих в поведении молодого человека.
Уголовное дело возбуждено по статье "злоупотребление должностными полномочиями".
Отмечается, что ещё в 2019 году Дмитрия Монахова подозревали в противоправных действиях. По нему проводили проверку о попытке массового убийства. В СК считают, что в действиях Монахова усматривались признаки преступления, уголовного дела инспектор не возбудила.
Приняла незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события какого-либо преступления.
цитата из сообщения пресс-службы СК
В действиях Монахова усмотрели попытку покушения на нескольких лиц.
Ранее в Следственном Комитете назвали убийство рэпера Картрайта заранее спланированным его женой.
Видео: СК
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