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СК предъявил жительнице Екатеринбурга обвинение в жестоком убийстве бездомного
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СК предъявил жительнице Екатеринбурга обвинение в жестоком убийстве бездомного

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Преступница поймана 15 июля.

Следственный комитет по Свердловской области предъявил жительнице Екатеринбурга обвинение в жестоком убийстве бездомного. В пресс-службе СК РФ по региону уточнили, что подозреваемая лишила жизни 22-летнего молодого человека без определенного места жительства. В момент преступления незнакомый ей мужчина спал на улице. 

В настоящее время 33-летняя фигурантка уголовного дела задержана. Ее поймали 15 июля. В момент задержания она находилась в квартире своего знакомого в микрорайоне Уралмаш. Екатеринбурженке предъявлено обвинение по пунктам "в", "д" и "и" части 2 статьи 105 УК РФ. Правоохранители полагают, что бездомного женщина убила из хулиганских побуждений, когда тот находился в беспомощном состоянии.

Подозреваемый в нападении с ножом на пассажирок автобуса в Азове задержан.

Фото: личная страница подозреваемой во "Вконтакте", МВД по региону

Теги: бездомный, свердловская область, следственный комитет, убийство
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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