СК предъявил жительнице Екатеринбурга обвинение в жестоком убийстве бездомного

Преступница поймана 15 июля.

Следственный комитет по Свердловской области предъявил жительнице Екатеринбурга обвинение в жестоком убийстве бездомного. В пресс-службе СК РФ по региону уточнили, что подозреваемая лишила жизни 22-летнего молодого человека без определенного места жительства. В момент преступления незнакомый ей мужчина спал на улице.

В настоящее время 33-летняя фигурантка уголовного дела задержана. Ее поймали 15 июля. В момент задержания она находилась в квартире своего знакомого в микрорайоне Уралмаш. Екатеринбурженке предъявлено обвинение по пунктам "в", "д" и "и" части 2 статьи 105 УК РФ. Правоохранители полагают, что бездомного женщина убила из хулиганских побуждений, когда тот находился в беспомощном состоянии.

Подозреваемый в нападении с ножом на пассажирок автобуса в Азове задержан.

Фото: личная страница подозреваемой во "Вконтакте", МВД по региону