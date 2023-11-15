СК предъявил обвинение капитану, управлявшему понтоном в Царском Селе

Установлено, что судно, которое перевернулось, предназначалось для перевозки только четырех человек без осуществления коммерческой деятельности.

Капитану, управлявшему перевернувшимся понтоном в Большом пруду Екатерининского парка в Царском Селе, было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при эксплуатации судебного транспорта, что привело к неосторожной гибели человека. Об этом сообщили в ГУ СК РФ по Петербургу в пятницу, 7 июня.

Проведя расследование, включающее обыски в офисе и по месту жительства генерального директора ООО "Маринпласт", которому принадлежал понтон, было установлено, что судно, которое перевернулось, предназначалось для перевозки только четырех человек без осуществления коммерческой деятельности. В момент аварии на нем находилось 24 человека, судно не имело необходимых документов на эксплуатацию, а капитан не обладал действующим удостоверением на управление. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Понтон, перевозивший людей и оборудование, перевернулся в Большом пруду Екатерининского парка в Пушкине ночью на 6 июня. Одна женщина погибла, капитан судна и две женщины получили травмы от переохлаждения и были доставлены в больницу. Согласно уточненным данным, на понтоне в момент ЧП находились артисты, готовившиеся к спектаклю, посвященному 225-летию Александра Пушкина. Позднее стало известно, что погибшая – актриса Московского Театра им. Е.Вахтангова Анастасия Голикова.

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