Следком подтвердил обнаружение тела подозреваемого в двойном убийстве в Армавире

Тело нашли на берегу, неподалеку от одного из причалов в Южном районе города Новороссийска.

Следственный комитет России 14 декабря подтвердил информацию об обнаружении тела, предположительно, Акшина Гусейнова, который признался в убийстве девушки и ее брата в Армавире.

Тело нашли на берегу, неподалеку от одного из причалов в Южном районе города Новороссийска.

Еще 10 декабря подозреваемый Акшин Гусейнов опубликовал видео, где на фоне тела своей девушки признался в ее убийстве. Молодой человек заявил, что девушка якобы изменяла ему, "потратила его лучшие года" и хотела разорвать с ним отношения. В этом же видео подозреваемый рассказал, что хочет убить 9-летнего брата возлюбленной, а потом покончить жизнь самоубийством. После он опубликовал и фотографии с убитым мальчиком.

По версии следствия, подозреваемый убил свою сожительницу, нанеся ей множество ударов по голове, а затем перенес тело в ванную. После этого злоумышленник сел в автомобиль и направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью убил ее брата. Затем подозреваемый приехал на машине в поселок Джубга Туапсинского района и, бросив автомобиль недалеко от моря, скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Поиски Гусейнова велись, в том числе с помощью квадрокоптеров. Расследование уголовного дела и мотивов преступления продолжается. О причине смерти мужчины пока не сообщается.

Видео: СК России