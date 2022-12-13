СК обвинил бывшего главу МВД Петербурга в создании ОПГ

В апреле СК переквалифицировал обвинение из злоупотребления полномочиями в получение взяток генералам МВД Сергею Умнову, Ивану Абакумову и Алексею Семенову.

В среду, 10 мая, стало известно, что экс-помощник главы МВД РФ Владимира Колокольцева и бывший глава полиции Санкт-Петербурга Сергей Умнов стал фигурантом дела о получении взяток по делу МРЭО. Об этом пишет 47news со ссылкой на материалы СКР.

В апреле СК переквалифицировал обвинение из злоупотребления полномочиями в получение взяток генералам МВД Сергею Умнову, Ивану Абакумову и Алексею Семенову. Согласно документам ведомства, Умнов "создал и возглавил организованную группу, чтобы получать взятки под видом пожертвований на счета подконтрольного Фонда содействия программ ГУВД за продление с филиалами коммерческих МРЭО договорных отношений".

В ноябре прошлого года эти филиалы МРЭО расформировали. В отношении всех 11 гендиректоров возбудили дело о даче взятки. Деньги поступали в фонд ГУВД, который был создан в 2007 году. Следствие полагает, что руковдство филиалов МРЭО за шесть лет перевело в него свыше 64,6 млн руб. На эти средства фонд приобретал премиальные авто для своих сотрудников, ремонтировал помещения и проводил праздники для сотрудников МВД

Фигурантами дела являются три генерала, а также начальник правового отдела Управления ГИБДД Елена Копьева. Им вменяют продление договорных отношений с коммерческими филиалами МРЭО Петербурга с 2013 по 2019 год.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест экс-начальника ГУ МВД по Петербургу и области Умнова.

Фото: Piter.tv

