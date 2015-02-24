СК направил на экспертизу образцы топлива севшего в поле самолета под Новосибирском

Расследование уголовного дела продллжается.

Российские следователи изъяли и направили на экспертизу образцы топлива пассажирского самолета Airbus A320, который совершил аварийную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. Соответствующее заявление журналистам передали сотрудники Восточного межрегионального управления на транспорте СК России. Продолжается расследование по части 1 статьи 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного средства. Специалисты пояснили, что в работе задействованы силы опытных следователей-криминалистов.

Проведен осмотр места происшествия, изъяты блоки регистрации полетных данных, образцы топлива и технических жидкостей, назначены судебные экспертизы, проводится допрос свидетелей, в том числе команды воздушного судна, а также комплекс на установление всех обстоятельств. пресс-служба СК РФ по региону

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего дедушки.

Фото и видео: Telegram / Восточное межрегиональное СУТ СК России

