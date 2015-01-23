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СК: членов "Неверовской группировки" осудят по делу о бандитизме и подготовке к убийству

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Трое мужчин обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем.

Членов преступного сообщества "Неверовская группировка" осудят по делу о бандитизме и подготовке к убийству. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, завершилось расследование уголовного дела в отношении участников группировки. Трое мужчин обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем. Следствие установило, что "Неверовская группировка" была создана в 1997 году в Самарской области. Ее целью было нападение на граждан для получения контроля над деятельностью различных коммерческих структур региона и устранения конкурентов.

Также в СК сообщили, что члены банды занимались скрытым наблюдением за лицами, в отношении которых готовились преступления. Они осуществляли сбор полной информации об их образе жизни, местах проживания и работы, о маршрутах передвижения и автотранспорте.

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала украинских шпионов на границе с Литвой.

Видео: Следственный комитет РФ

Теги: бандитизм, преступное сообщество, следственный комитет россии, суд
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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