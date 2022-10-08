СК РФ задержал 20-летнего квартиранта за убийство арендодателя

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

В Москве следователи и сотрудники уголовного розыска МВД задержали 20-летнего уроженца Краснодарского края, который подозревается в убийстве 54-летнего мужчины. Известно, что погибший являлся арендодателем для злоумышленника. Накануне тело жертвы на балконе квартиры в полиэтиленовом пакете обнаружила его сестра вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Женщина пришла проверить отца, когда тот не вернулся. В настоящее время с фигурантом расследования проводятся оперативные мероприятия.

Напомним, что погибший сдавал юноше квартиру на Дубининской улице. Вечером 6 октября арендодатель поехал к молодому человеку для того, чтобы забрать деньги за месяц. Он перестал отвечать на звонки сестры, поэтому родственница приняла решение сама отправиться к нему на квартиру. Она не нашла москвича, поэтому вызвала полицию. Тело пропавшего находилось на балконе. Установлено, что его забили молотком до смерти. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Квартирант изначально смог сбежать, поэтому его объявили в розыск.

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Фото и видео: Telegram / Столичный СК