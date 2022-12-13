Мужчина был пойман в одном из аэропортов столицы.

Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, который в период с сентября 2014 года по март 2015 года совершил противоправные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния малолетней девочки. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы регионального надзорного ведомства. Известно, что злодеяние подозреваемый совершил на юго-западе города. Во время уборки территории около жилого здания по улице Адмирала Лазарева злоумышленник познакомился с ребенком, вызвал у него доверие, после чего неоднократно совершил в действия сексуального характера в отношении потерпевшей.

Расследуется уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). пресс-служба СК РФ по столице

В ходе оперативной работы специалистами были была установлена личность подозреваемого, после чего мужчина был задержан в одном из аэропортов российской столицы. Ранее в 2015 году подозреваемому по решению суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Ведутся мероприятия, направленные на разоблачение обвиняемого, а также над установлением доказательной базы. Не исключается, что фигурант может быть причастен к аналогичным деяниям на территории страны.

Суд признал геноцидом преступления нацистов в годы ВОВ на территории Ставропольского края.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК

