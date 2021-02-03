СК РФ опубликовал репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях

В ведомстве привлекли экспертов, которые рассказали о проблеме.

Следственный комитет России опубликовал репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях. Ролик размещен на YouTube-канале надзорного ведомства. В сюжете говорится о персональной проверке несовершеннолетних митингующих. Они показали специалистам, что десятки из демонстрантов по той или иной причине избежали службы в армии.

Безусловно, родители должны интересоваться тем, что происходит с их детьми. Не ругать их – ругая, мы только подталкиваем их к тем, кто будет с ними ласков и называть их бойцами. Надо вместе разбираться, давать альтернативную информацию, вместе смотреть те же самые соцсети Мария Киселева, директор института психолого-социальной работы Сеченовского университета

Эксперт уточнила, что в этом случае дети не будут искать себе альтернативных авторитетов. По мнению Киселевой, несовершеннолетним протестующим организаторы митингов обещают "золотые горы". По мнению главы ВЦИОМ Валерия Федорова, в России существует "протестный актив". Он уточнил, что каждого участника полиция знает "практически в лицо".

СК проводит проверку по факту смерти экс-министра сельского хозяйства Назарчука.

Видео: СК РФ