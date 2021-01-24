Хоккейный клуб СКА вернётся в Ледовый дворец

Совет директоров принял решение о проведении домашних матчей команды в Ледовом дворце, мотивировав это ухудшившейся транспортной доступностью к арене "СКА Арена" ввиду ремонта близлежащей станции метро "Парк Победы", начавшегося в июне.

Хоккейный клуб СКА проведет чемпионат сезона 2025/26 в Ледовом дворце. Информацию подтвердили в пресс-центре команды, сообщив, что Совет директоров принял решение о проведении домашних матчей команды в Ледовом дворце, мотивировав это ухудшившейся транспортной доступностью к арене "СКА Арена" ввиду ремонта близлежащей станции метро "Парк Победы", начавшегося в июне. Вернувшись в Ледовый, болельщики снова получат удобное расположение площадки, что облегчит путь на игры любимой команды.

Стоит напомнить, что Ледовый дворец уже становился домашней ареной СКА в победоносные сезоны 2015 и 2017 годов, когда клуб завоевывал престижный трофей Кубка Гагарина.

Помимо организационных вопросов, Совет утвердил стратегию долгосрочного развития клуба, одним из главных направлений которой обозначено совершенствование учебно-тренировочной базы и инфраструктуры для детских команд. Менеджмент планирует усилить внимание к молодежной школе и созданию условий для успешного развития детского спорта.

Еще одно важное решение Совета — обновление визуальных атрибутов клуба, в частности смена брендбука и дизайна логотипа. Официальное представление обновленного стиля состоится позже.

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Фото: ВКонтакте / Хоккейный клуб СКА