Матч СКА и "Салавата Юлаева" перенесли в Ледовый дворец

Матч между петербургским СКА и уфимским "Салаватом Юлаевым" пройдёт в Ледовом дворце, а не на "СКА-Арене". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Континентальной хоккейной лиги.
Встреча запланирована на 29 ноября, начало игры — в 14:00 мск.
СКА с 26 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Салават Юлаев" также имеет в активе 26 очков и располагается на восьмом месте в таблице Востока.
Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.
Фото: pxhere
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