Матч СКА и "Салавата Юлаева" перенесли в Ледовый дворец

СКА проведёт матч с "Салаватом Юлаевым" в Ледовом дворце вместо "СКА-Арены".

Матч между петербургским СКА и уфимским "Салаватом Юлаевым" пройдёт в Ледовом дворце, а не на "СКА-Арене". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Континентальной хоккейной лиги.

Встреча запланирована на 29 ноября, начало игры — в 14:00 мск.

СКА с 26 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Салават Юлаев" также имеет в активе 26 очков и располагается на восьмом месте в таблице Востока.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

Фото: pxhere