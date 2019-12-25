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Матч СКА и "Салавата Юлаева" перенесли в Ледовый дворец
Вчера, 15:32
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Матч СКА и "Салавата Юлаева" перенесли в Ледовый дворец

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СКА проведёт матч с "Салаватом Юлаевым" в Ледовом дворце вместо "СКА-Арены".

Матч между петербургским СКА и уфимским "Салаватом Юлаевым" пройдёт в Ледовом дворце, а не на "СКА-Арене". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Континентальной хоккейной лиги.

Встреча запланирована на 29 ноября, начало игры — в 14:00 мск.

СКА с 26 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Салават Юлаев" также имеет в активе 26 очков и располагается на восьмом месте в таблице Востока.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА

Фото: pxhere

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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