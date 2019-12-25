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СКА поздравил фанатов с Днем космонавтики
Сегодня, 20:10
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smirenny

СКА поздравил фанатов с Днем космонавтики

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Поздравление опубликовано на официальной странице клуба в Twitter.

В воскресенье, 12 апреля, хоккейный клуб СКА поздравил фанатов с Днем Космонавтики. 

"59 лет невероятному достижению человечества – 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Уже больше 10 лет трофей, названный в честь первого человека в космосе, вручается лучшей команде КХЛ.
С Днем космонавтики, друзья!", – написано в поздравлении на официальной странице клуба в Twitter. 

Ранее мы писали, что спикер Госдумы Вячеслав Володин в честь Дня космонавтики поделился мнением о том, что 108 минут полёта вокруг Земли первого космонавта Юрия Гагарина навсегда изменили мир.

Фото: @hcSKA / Twitter

Теги: день космонавтики, петербург, ска
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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