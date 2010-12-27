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СКА обыграл в турнире КХЛ команду "Сочи"
Сегодня, 7:26
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lesjasap
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СКА обыграл в турнире КХЛ команду "Сочи"

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Игра закончилась первой победой для СКА в турнире КХЛ сезона 2018/2019.

Петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу над командой из Сочи в рамках турнира КХЛ.

В первом периоде единственную шайбу в ворота соперников забил Илья Каблуков на 20 минуте. Во втором периоде отличился спортсмен Николай Прохоркин, а после него - Никита Гусев. В завершающем периоде хоккеистам из Сочи удалось забросить шайбу армейцам. Очко было засчитано гостям на 45 минуте игры. Героем оказался хоккеист Щитов.

Напомним, что ранее СКА встречалась на льду с "Торпедо"  "Салаватом Юлаевым". Оба раза Северная столица уступала оппонентам.

Фото: СКА

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб Спорт Хоккей

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