СКА обыграл финский "Йокерит" в товарищеском матче

Петербуржцы вернулись домой победителями.

Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл спортсменов из Финляндии в выездном матче. представители "Йокерита" уступили жителям Северной столицы со счетом 3:1. Первый тайм соперники отыграли вничью, но потом удача решила перейти на сторону СКА.

Среди отличившихся игроков: Павел Дацюк, Антон Белов и Андрей Кузьменко. Последний забросил последнюю шайбу на 59-минуты матча. У финной единственный результативный бросок по воротам совершил Никлас Йенсен на 53 минуте.

Отметим, что победа для СКА является уже пятой в межсезонье.

Фото: СКА