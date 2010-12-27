СКА обыграл финский "Йокерит" в товарищеском матче

Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл спортсменов из Финляндии в выездном матче. представители "Йокерита" уступили жителям Северной столицы со счетом 3:1. Первый тайм соперники отыграли вничью, но потом удача решила перейти на сторону СКА.
Среди отличившихся игроков: Павел Дацюк, Антон Белов и Андрей Кузьменко. Последний забросил последнюю шайбу на 59-минуты матча. У финной единственный результативный бросок по воротам совершил Никлас Йенсен на 53 минуте.
Отметим, что победа для СКА является уже пятой в межсезонье.
Фото: СКА