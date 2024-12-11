Рязанские полицейские раскрыли разбойное нападение на криптоблогера

Мужчины придумали схему после онлайн-игры в покер.

Российские правоохранительные органы на территории Рязанской области раскрыли разбойное нападение на криптоблогера. В пресс-службе регионального управления МВД через социальные сети пояснили, что бандиты угрожали потерпевшему холодным оружием и электрошокером. Они напали на жертву в подъезде его дома, отобрали у него смартфон и заставили назвать пароли от онлайн-сервисов. Своей целью злоумышленники сочли заполучение 14 миллионов рублей, принадлежащих местному жителю.

Когда один из соседей неожиданно вышел на лестничную площадку, потерпевший воспользовался моментом и убежал, после чего обратился в полицию. пресс-служба МВД РФ

В свою очередь нападавшие, спешно скрываясь с места преступления, забыли там рюкзак с верёвками, фонариком и личными вещами. Оперативники изучили содержимое сумок и определили место, в котором были куплены вещи. Благодаря этим данным удалось установить лис=чности подозреваемых. Ими оказались 23-летний житель Казани и 34-летний житель Белгорода. Первый фигурант расследования был задержан в Рязани, второй — в Белгородской области во время служебной командировки полицейских.

Известно, что злоумышленники познакомились полгода назад во время онлайн-игры в покер.Они узнали о рязанском блогере, после чего решили завладеть его сбережениями. Для этого сообщники приехали в регион, арендовали та жильё и несколько месяцев следили за жертвой. После задержания подельники указали место, где выбросили гаджеты. Похищенные телефон и криптовалюта полностью возвращены владельцу. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ. Оба фигуранта отправлены под стражу.

В Москве задержана заказчица, подозреваемая в приготовлении к убийству супруга.

Фото и видео: МВД Медиа