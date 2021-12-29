Рядом с "Экспофорумом" нашли почти килограмм наркотиков

Запрещенное вещество обнаружили во время розыскных мероприятий.

Опертивная группа обнаружила на Петербургском шоссе, в 500 метрах от павильона "Экспофорум", почти килограмм запрещенных веществ. Находка попалась на глаза в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, узнал Piter.tv.

Два запаянных пакета с порошком белого цвета были обмотаны полимерной пленкой. Вещество сразу же направили на экспертизу. Она показала, что в пакете находилась смесь, содержащая наркотическое вещество. Общая масса изъятого составила 999 г.

Было возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленобласти на 9 лет осудили мужчину, который пытался продать 50 кг наркотиков.

Фото: ВКонтакте / ЭКСПОФОРУМ, Выставки, Санкт-Петербург / Аполлинария Двуреченская