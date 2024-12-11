В Госдепе прокомментировали необходимость завершения украинского кризиса, так как он "зашел в тупик".

Американский государственный секретарь Марко Рубио счел региональный конфликт на Украине прокси-войной между поддерживающими киевский режим Вашингтоном и Москвой. Дипломат подчеркнул, что боевые действия между сторонами должны прекратиться. По словам руководителя Госдепа, администрация Белого дома уверена в том, что вооруженное противостояние зашло в тупик. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио, выступая на телевизионном шоу для местного канала Fox News.

Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией. Марко Рубио, госсекретарь США

Напомним, что в Москве неоднократно называли кризис на Украине прокси-войной коллективного Запада против России. Так высказался российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя весной 2022 года. Министр по иностранным делам Сергей Лавров упоминал в своей речи, что страны НАТО вступили в прокси-войну с Россией, делая военные поставки для Вооруженных сил Украины. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2023 году также говорил, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, но сражается "чужими руками".

Рубио: Зеленский лжет, что отказался от предложенной США сделки по минералам.

Фото: YouTube / FOX News