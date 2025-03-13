В Госдепе призвали дождаться официальной реакции Москвы на предложение о перемирии.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе надеется, что Россия согласится сесть за стол переговоров по мирному урегулированию кризиса на Украине, однако не ожидает, что подобные консультации будут легкими и быстрыми. Соответствующее заявление журналистам сделал государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на брифинге в аэропорту в Ирландии. Там иностранец совершил остановку на обратном пути в Вашингтон из Саудовской Аравии после двусторонних консультаций между США и Украиной.

Если Россия скажет "да", это очень хорошая новость, и мы начнем этот процесс и сделаем все возможное, чтобы продвинуть его вперед. Если они скажут "нет", то, очевидно, нам придется все изучить и выяснить, где мы находимся <…>. Думаю, если они ответят "нет", это многое скажет нам об их целях и образе мыслей. Марко Рубио, госсекретарь США

Иностранный дипломат отметил, что когда американцы встречались с российской делегацией в последний раз, то Москва выразила готовность при подходящих условиях, не уточняя - на каких именно, положить конец этому региональному конфликту. Сейчас киевский режим готов сесть за стол переговоров, поэтому Вашингтону нужно, чтобы Россия также была готова на данный шаг. По словам Рубио, это может произойти тогда, когда стрельба прекратится. Однако если ответ на попытку Запада установить перемирие будет отрицательным, то Белому дому придется иметь дело с этой проблемой и принимать необходимые решения.

Рубио: США не предпринимали шагов для снятия санкций с России.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX