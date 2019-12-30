Рождество в Морском соборе Кронштадта встретили военные моряки

В богослужении приняли участие более 1,5 тыс человек.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, в традиционном Рождественском богослужении в Кронштадтском морском соборе приняли участие свыше 1,5 тысяч военных моряков. В их число вошли служащие структурных подразделений Военного учебно-научного центра ВМФ, Объединенного учебного центра ВМФ и Ленинградской военно-морской базы, Главное командование ВМФ, члены семей моряков, и ветераны ВМФ.

Богослужение в главном морском храме России провел настоятель Кронштадтского морского собора – отец Алексий. На Рождество праздничные службы прошли в Домовом Адмиралтейском Храме Спиридона Тримифунтского в здании Главного Адмиралтейства.

Ранее мы сообщали о том, как Рождество в Петербурге встретил президент РФ Владимир Путин.

Фото: mil.ru