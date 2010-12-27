Розенбаум перепел песню Бузовой "Водица"

Петербургский бард Александр Розенбаум 21 октября стал гостем программы "Вечерний Ургант".

В новь на 22 октября Александр Розенбаум стал гостем шоу "Вечерний Ургант". На телешоу бард в очередной раз доказал, что он талантливый исполнитель.

Розенбаум исполнил три песни современных исполнителей, которые он никогда не слышал. Рубрика называлась "Поп-стоп". Барду достались такие песни, как "Пчеловод" исполнительницы Rasa, "Алкоголичка" Александра Реввы и хит "Водица" петербурженки Ольги Бузовой.

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В комментариях пользователи попросили Розенбаума перепеть и другие современные хиты. Многие отметили, что такое исполнение им нравится больше, чем оригинал.

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Видео:All In One/YouTube