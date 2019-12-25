Росту "электронных" сделок в Росреестре Ленобласти "способствовала" пандемия коронавируса

О своем опыте сотрудничества с Росреестром сообщили представители союзов нотариусов, риэлторов и финансовых организаций.

Стало известно о динамичном развитии регистрации сделок в электронном виде – такие данные приводит Росреестр по Ленинградской области. Пресс-конференция ведомства накануне была организована при поддержке издания "АиФ-Петербург". О своем опыте сотрудничества с Росреестром сообщили представители союзов нотариусов, риэлторов и финансовых организаций.

Глава Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков заявил, что в 2016-м регистраций сделок в таком формате практически не проводилось. Годом спустя их число увеличилось до 8%, а уже в 2019-м году был зафиксирован начался резкий подъём. В текущем году росту электронных услуг "способствовали" и ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В период пандемии в регионе МФЦ были закрыты или работали по предварительной записи.

Отмечается, что за 8 месяцев 2020 года доля электронных сделок составила 32% от всех документов, подаваемых в электронном виде. Свидетельство также сейчас выдается в электронном виде, отметили в Росреестре.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские застройщики узнали о новых форматах работы с Госстройнадзором. Специалисты ответили на все вопросы и рассказали о двух новых услугах, представляемых в электронном виде.

Фото: Piter.tv