В Ространснадзоре установили причину столкновения двух самолетов в Пулково

После столкновения двух самолетов на взлетной полосе в Пулково начались масштабные внеплановые проверки.

Ространснадзор проводит внеплановую проверку в Пулково после столкновения двух самолетов. Об этом рассказал и.о. министра транспорта в ответ на запрос депутата Госдумы Михаила Романова.

Было установлено, что причиной происшествия стала ошибка экипажа воздушного судна АО "Авиакомпания "Сибирь", который неверно определил расстояние до другого воздушного судна, стоящего на рулежной дорожке. После произошедшего в Пулково была объявлена тревога аварийно-спасательным командам.

Напомним, 14 июня 2020 на земле произошло столкновение воздушных судов "Boeing 737-800" и "Airbus 320". В результате инцидента у второго снесло хвостовой стабилизатор.

Проверки на данный момент не закончены.

Фото: Piter.TV