Ростовский губернатор заверил в надежной работе ПВО в регионе

Василий Голубев рассказал о работе по безопасности во взаимодействии с силовыми и военными структурами в регионе.

Система противовоздушной обороны в Ростовской области работает надежно, так как комплексами было сбито несколько ракет. Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами "РИА Новостей" на полях международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге сделал глава российского региона Василий Голубев. Чиновник напомнил, что власти работают в полном взаимодействии с военными структурами, а также службами правопорядка. Речь идет о полиции, ФСБ и других.

У нас было несколько ситуаций, когда ПВО срабатывала, и ракеты не достигали своей цели, обошлось без жертв и без каких-то разрушений. Но это постоянная работа, вопрос больше к военным… Василий Голубев, глава Ростовской области

В Ростове-на-Дону произошел взрыв во дворе многоквартирного дома.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости