На рынке новых авто в Петербурге наметился рост после двух месяцев снижения

Некоторые иномарки по-прежнему демонстрируют сокращение спроса, что стало логичным последствием прекращения поставок этих моделей в РФ.

Продажи новых автомобилей в Северной столице показывали снижение в августе-сентябре на 15% и 8% соответственно, однако уже в конце октября индекс контрактования покупателей вырос на 3%. Об этом сообщила пресс-служба дилерских центров "Прагматика".

Чаще всего автолюбители интересуются такими моделями, как LADA (прирост составил 8%), Exeed (прирост в 6%), Jetta (4%) и Kaiyi (3%). Также на лидирующие позиции вырвался суббренд немецкого Volkswagen из КНР – Jetta. Также улучшение позиций наблюдается у отечественных Sollers и Москвич, китайских Geely и Voyah.

Сокращение спроса показали Chery и Omoda. Также падает интерес к Hyundai, Mitsubishi, KIA, Skoda, Mazda и Renault, что стало логичным последствием прекращения поставок этих моделей в РФ.

Ранее мы сообщили о том, что стоимость подержанных авто в Петербурге резко возросла.

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