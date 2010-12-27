Названа доля работающих женщин в России

Только 53,2 % россиянок трудоустроены.

Росстат назвал долю работающих женщин в России. Согласно статистике за 2018 год, только 53,2 % россиянок трудоустроены. Об этом пишут РИА Новости.

Это объясняется, в частности, тем, что женщины зачастую больше сфокусированы на семье и детях. Кроме того, в условиях спада экономической активности они первыми попадают под сокращение.

По данным Росстата, в целом по стране работает 59,8 % населения в возрасте от 15 лет и старше. При этом занятость у мужчин составляет 67,8 %. Однако, по словам экспертов, не стоит забывать о теневой экономике и неофициальном трудоустройстве, которые в статистике не учитывались.

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