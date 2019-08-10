Эксперты назвали самые распространенные фамилии в России

Четверка лидеров остается неизменной долгие годы – это Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.

Доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России. Об этом пишет "Российская газета".

По словам эксперта, четверка лидеров остается неизменной. Самые популярные российские фамилии по прежнему - Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов. По словам Мосина, такая статистика напрямую зависит от региона.

Конечно, если мы приедем в какую-нибудь небольшую деревню, там может не оказаться ни Ивановых, ни Кузнецовых омечает Мосин

Однако, по статистике больше всего россиян являются обладателями фамилии Смирновы. В этом году в список самых распространенных фамилий также вошли: Новиков, Лебедев, Грибов, Елизаров, Калачев, Михайлов, Орлов, Степанов, Павлов и Федоров.

По словам эксперта, распространенность фамилий зависит от исторических и миграционных процессов. на сегодняшний день фамилии узбекского, таджикского, киргизского происхождения вполне могут входить в " топ-1000 российских фамилий"

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