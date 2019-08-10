Советский лидер чувствует себя с каждым днём всё хуже и хуже.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал о состоянии здоровья Михаила Горбачёва. Соответствующей информацией он поделился на эфире программы "Гордон".

Журналист рассказал, что последние шесть месяцев бывший советский лидер практически поселился в больнице. С каждым днем ему все хуже и хуже. Его состояние можно охарактеризовать, как "очень плохое". При это экс-президент СССР не страдает старческой деменцией. Например, Горбачев каждое утро просматривает новости о том, что происходит в стране на планшете.

Отметим, что пресс-служба Михаила Горбачева опровергает сообщения о плохом состоянии его здоровья.

Напомним, что Михаилу Горбачеву уже 88-год.

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Видео:BBC News