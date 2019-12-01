Эксперты: Россия сумела победить знаменитое "русское пьянство"

Россияне чаще всего отдают предпочтение пиву и вину.

В воскресенье, 1 декабря, стало известно, что в России сократилось употребление алкогольной продукции. Об этом пишет французское издание Le Mond со ссылкой на статистические данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, с 2003 по 2016 год в России употребление алкоголя сократилось на 43%. Отмечается, что россияне стали пить меньше именно крепкого алкоголя. Потребление сократилось на 67%. Россияне всё чаще всего отдают предпочтение пиву и вину.

Эксперты полагают, что на снижение потребления алкоголя в России существенно повлиял запрет на рекламу алкогольной продукции. Кроме того, свою роль сыграли ограничения по продаже алкоголя в вечерние и ночные часы.

Ранее мы сообщали о том, что в России три жизненно важных лекарства приравняли к наркотикам.