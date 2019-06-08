Российские команды могут не попасть в новую Лигу чемпионов

Причиной тому станет низкие показатели в рейтинге УЕФА.

Российские футбольные команды могут не попасть в новую Лигу чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на слова официального представителя чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэля Серехидо.

По словам эксперта, в плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции и Германии. Россия почти полностью может быть исключена из турнира.

Ранее сообщалось, что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов. Однако подробности не разглашаются. СМИ удалось узнать несколько деталей. Например, с 2024 года в турнире останутся 32 клуба, но на групповом этапе их будут делить не на восемь групп, а на четыре – по восемь команд в каждой.

Лига чемпионов – это ежегодный международный турнир по футболу. Организаторами выступает Союз европейских футбольных ассоциаций среди клубов высших дивизионов в Европе.

Ранее мы писали, что у Петербурга есть шансы принять финал Лиги Чемпионов.

Видео: YouTube / Zenit Football Club