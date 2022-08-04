Женщина показала Дмитрию Цуканову ботинок, который покрылся плесенью из-за аварийных условий в доме.

Россиянка швырнула ботинок с плесенью в мэра города и попала на видео. Кадры с места инцидента опубликовали местные журналисты с портала Sakhalin.info. В СМИ уточнили, что неприятная ситуация зафиксировала во время общения жителей Углегорска с главой региона Валерием Лимаренко. Поводом для "нападения" на чиновника Дмитрия Цуканова стал вопрос с расселением аварийного жилого дома, в котором женщина проживает в течение трех лет со своей семьей.

на кадрах показано, что женщина объясняет губернатору Сахалина, что на протяжении длительного времени ей с родственниками приходится ютится в ужасающих условиях. Она уверяет власть в том, что мэр города Дмитрий Цуканов предлагает ей переселиться из 30-летнего аварийного дома в здание, которому в два раза больше лет. Губернатор Сахалина отметил, что перенаправит этот вопрос на рассмотрение прокурору. Такая реакция возмущает женщину и собравшихся жильцов.

В какой-то момент местная жительница достает из пакета ботинок из своей аварийной квартиры, после чего кидает его в сторону мэра. За неподобающее поведение из зала ее увел сотрудник правоохранительных органов.

Я не позволю чиновникам игнорировать жителей, каждый из прозвучавших вопросов взят на контроль, и я строго буду спрашивать с ответственных. Валерий Лимаренко, губернатор Сахалина в ТГ-канале

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Фото и видео: Вконтакте / Инфо Сахалин

