Россиянин зарезал тестя на глазах у посетителей кафе

Полиция разыскивает преступника, который сбежал после убийства.

В российском городе Сургуте 40-летний местный житель расправился с тестем в здании местного кафе. Представители Telegram-канала SHOT рассказали о том, что трагедия произошла по проспекту Мира. Очевидцы пояснили, что во время отдыха произошел конфликт между 59-летним погибшим и его зятем. Известно, что мужчина упрекал своего зятя в том, что он плохо воспитывает внуков, а также избивает супругу. Оппонент решил ответить на эти обвинения силовыми методами. Он выхватил нож и нанес отцу жены несколько ударов. По предварительной информации, речь идет о семи ранениях. В результате жертва скончалась на месте. Далее преступник попытался скрыться с места гибели тесты на личном транспортном средства. Позже правоохранительные органы нашли автомобиль в сожженном состоянии на берегу реки Обь. Полиция устанавливает местоположение злоумышленника.

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Фото и видео: Telegram / SHOT